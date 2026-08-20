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Écoutez le cosmos Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Écoutez le cosmos Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 16:00 – 17:30
Gratuit : oui  En famille 

Séance d’écoute commentée avec Éric Beucler et Aurélien FrancesLors d’une séance d’écoute du documentaire Le Son des planètes, le scientifique spécialiste de planétologie et géosciences à l’Université de Nantes Éric Beucler et le documentariste radio Aurélien Frances, vous invitent à écouter les planètes et les astres. Car, dans le vide et le silence de l’Univers, des chercheurs parviennent à nous faire entendre des phénomènes acoustiques venus du cosmos. Des sons inhabituels pour l’oreille humaine qui effraient et nous trompent.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50


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