Écoutez le cosmos Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 16:00 – 17:30

Gratuit : oui En famille

Séance d’écoute commentée avec Éric Beucler et Aurélien FrancesLors d’une séance d’écoute du documentaire Le Son des planètes, le scientifique spécialiste de planétologie et géosciences à l’Université de Nantes Éric Beucler et le documentariste radio Aurélien Frances, vous invitent à écouter les planètes et les astres. Car, dans le vide et le silence de l’Univers, des chercheurs parviennent à nous faire entendre des phénomènes acoustiques venus du cosmos. Des sons inhabituels pour l’oreille humaine qui effraient et nous trompent.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50



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