Écrans trop présents ? Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Atelier parent-enfant animé par l’association Lève Les yeuxParticipatif et bienveillant, cet atelier vise à sensibiliser les parents aux effets de la surexposition aux écrans, d’ouvrir le dialogue sur leurs propres expériences et sur les problématiques rencontrées, en fonction de l’âge de leurs enfants et des pratiques numériques au sein du foyer et proposer des pistes de solutions concrètes.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60



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