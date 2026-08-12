Informations pratiques

ÉCRIRE LA VIE : ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Vendredi 25 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Avec un second rendez-vous autour de l’œuvre d’Annie Ernauxl avec le film documentaire « Écrire la vie : Annie Ernaux racontée par… » de Claire Simon, l’occasion d’accueillir la cinéaste.

ÉCRIRE LA VIE : ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS de Claire Simon

Figure majeure de la littérature contemporaine et première écrivaine française à recevoir le Prix Nobel, Annie Ernaux incarne pour beaucoup l’émancipation individuelle et collective, mêlant l’intime à l’universel. Claire Simon lui consacre un portrait détourné en donnant la parole aux élèves, à une jeunesse des 4 coins de la France, de Cayenne à Sarcelles. Comment la jeunesse d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, s’empare-t-elle des écrits d’Annie Ernaux ? Qu’est-ce que cette jeunesse a à nous dire en retour de son propre vécu ?

1h30, France, 2026

Séance suivie d’une rencontre avec la cinéaste

Après une première rencontre autour du film de fiction de Judith Godrèche, adapté du roman _Mémoire de fille_ d’Annie Ernaux, ce second rendez-vous met à l’honneur le travail d’Annie Ernaux à travers un documentaire réalisé par Claire Simon. Après une immerison au sein d’une école élementaire l’année dernière avec Apprendre, la documentariste Claire Simon s’intéresse cette fois aux lycéenness et lycéens et à leur reception du travail de l’autrice, Prix nobel de littérature 2022.

« Le rêve, c’est d’être absente comme dans ce documentaire. C’est un film qui rend heureux. Et c’est bien, les films qui rendent heureux, quand ils sont justes et qu’ils ne font pas voir la vie faussement. Là, on voit la réalité de jeunes qui ne sont pas ce que l’on dit qu’ils sont. Ils s’intéressent aux questions importantes, l’amour, le sexe, les parents, le milieu social. Voir la jeunesse, dans son présent, c’est enthousiasmant. »

–Annie Ernaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-25T21:00:00.000+02:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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