Écriture d’histoire pour les 6-10 ans, Bibliothèque de la demi lune, Saintry-sur-Seine

Informations pratiques

Écriture d’histoire pour les 6-10 ans Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de la demi lune Essonne

10 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Un atelier d’écriture d’histoires destiné aux enfants de 6 à 10 ans. Les participants sont invités à imaginer, inventer et raconter leurs propres récits tout en développant leur créativité et leur goût pour l’écriture. Un moment de partage et d’expression autour de l’imaginaire et des mots.

Bibliothèque de la demi lune 1 rue de l’enfer 91250 Saintry sur seine Saintry-sur-Seine 91250 Essonne Île-de-France 0169895268 [{« type »: « phone », « value »: « 0169895268 »}] un atelier écriture d’histoire pour les 6-10 ans gare a Corbeil Essonnes. et bus dans la ville

Biblis en folie 2026

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