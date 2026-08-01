Écriture d’une chanson Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
jeudi 20 août 2026 · Médiathèque Jacques Prévert · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Écriture d’une chanson
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Par où commence la création d’une chanson ? D’où vient l’inspiration ? Comment mettre en musique un texte écrit ? Karen Lano, autrice-compositrice-interprète, vous emmène sur les chemins poétiques de l’écriture d’une chanson.
Par où commence la création d’une chanson ? D’où vient l’inspiration ? Comment mettre en musique un texte écrit ? Karen Lano, autrice-compositrice-interprète, vous emmène sur les chemins poétiques de l’écriture d’une chanson.
Apprenez à construire un texte à travers des exercices de rimes, de jeux autour des mots et des sons pour enfin voir apparaître la forme d’une chanson votre chanson !
Accompagnée de son clavier, Karen Lano vous guide pas à pas sur les chemins de l’écriture surprenez-vous en devenant des auteurs-rices, compositeurs-rices en herbe !
Dès 10 ans. Sur inscription. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : Écriture d’une chanson
Where does the process of writing a song begin? Where does inspiration come from? How do you set written lyrics to music? Karen Lano, a singer-songwriter, takes you on a poetic journey through the process of songwriting.
L’événement Écriture d’une chanson Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Normandie Pays d’Auge
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