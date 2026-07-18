Rencontre avec Daniel Fraboulet Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Rencontre avec Daniel Fraboulet

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

L’auteur houlgatais Daniel Fraboulet présente son dernier ouvrage sur l’histoire de la station Houlgate, des seigneurs aux baigneurs co-écrit avec Michel Lerossignol aux éditions Les cahiers du temps.

L’auteur houlgatais Daniel Fraboulet présente son dernier ouvrage sur l’histoire de la station Houlgate, des seigneurs aux baigneurs co-écrit avec Michel Lerossignol aux éditions Les cahiers du temps. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

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English : Rencontre avec Daniel Fraboulet

Houlgate-based author Daniel Fraboulet presents his latest book on the history of the resort, *Houlgate, from lords to bathers*, co-written with Michel Lerossignol and published by Les cahiers du temps.

L’événement Rencontre avec Daniel Fraboulet Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge