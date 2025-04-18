Après-midi karaoké Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Après-midi karaoké

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé Domitys Les Safrans.

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé Domitys Les Safrans. .

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Après-midi karaoké

Awaken your inner singer and join in the fun at Domitys Les Safrans.

L’événement Après-midi karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge