Après-midi karaoké Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Après-midi karaoké Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Après-midi karaoké
Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé Domitys Les Safrans.
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé Domitys Les Safrans. .
Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
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English : Après-midi karaoké
Awaken your inner singer and join in the fun at Domitys Les Safrans.
L’événement Après-midi karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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