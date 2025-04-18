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Après-midi karaoké Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Après-midi karaoké Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Domitys Les Safrans

Adresse : 1 Avenue Jean Isabelle

Ville : 14160 Dives-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Dives-sur-Mer

Après-midi karaoké

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé Domitys Les Safrans.
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé Domitys Les Safrans.   .

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00 

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English : Après-midi karaoké

Awaken your inner singer and join in the fun at Domitys Les Safrans.

L’événement Après-midi karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

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