Fête du maquereau Dives-sur-Mer
Fête du maquereau Dives-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Fête du maquereau
Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les bons moments résultent souvent d’expériences simples et authentiques, comme un déjeuner de maquereaux grillés avec des frites sur le port, en famille ou entre amis, accompagné d’un orchestre.
Les bons moments résultent souvent d’expériences simples et authentiques, comme un déjeuner de maquereaux grillés avec des frites sur le port, en famille ou entre amis, accompagné d’un orchestre. .
Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 53
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English : Fête du maquereau
Good times are often the result of simple, authentic experiences, like a lunch of grilled mackerel with chips on the harbour, with family or friends, accompanied by a live band.
L’événement Fête du maquereau Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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