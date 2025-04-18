Dives-sur-Mer

Fête du maquereau

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les bons moments résultent souvent d’expériences simples et authentiques, comme un déjeuner de maquereaux grillés avec des frites sur le port, en famille ou entre amis, accompagné d’un orchestre.

Les bons moments résultent souvent d’expériences simples et authentiques, comme un déjeuner de maquereaux grillés avec des frites sur le port, en famille ou entre amis, accompagné d’un orchestre. .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 53

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English : Fête du maquereau

Good times are often the result of simple, authentic experiences, like a lunch of grilled mackerel with chips on the harbour, with family or friends, accompanied by a live band.

L’événement Fête du maquereau Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge