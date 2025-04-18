Soirée jeux V and B Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Soirée jeux

V and B Avenue des résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le V and B vous propose des jeux de fléchettes, beer-pong et palets.

Le V and B vous propose des jeux de fléchettes, beer-pong et palets. .

V and B Avenue des résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37

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English : Soirée jeux

The V and B offers darts, beer pong and shuffleboard.

L’événement Soirée jeux Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge