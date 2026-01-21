Soirée bingo musical V and B Dives-sur-Mer

Soirée bingo musical

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 20:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-05 2026-03-19

Le V and B vous propose cette soirée conviviale avec un bingo musical.

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

English : Soirée bingo musical

The V and B offers you this convivial evening with musical bingo.

