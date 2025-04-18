Macramé bracelets brésiliens Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Macramé bracelets brésiliens Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Macramé bracelets brésiliens
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-07-02 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02
La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre bracelet brésilien en macramé.
La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre bracelet brésilien en macramé.
Inscription obligatoire avant le 25 juin. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Macramé bracelets brésiliens
At the Domitys Les Safrans residence, you can make your own Brazilian macramé bracelet.
L’événement Macramé bracelets brésiliens Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Dives-sur-Mer (Calvados)
- Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Parc André Lenormand Dives-sur-Mer 28 avril 2026
- Soirée karaoké V and B Dives-sur-Mer 30 avril 2026
- La Vélomaritime de Dives-sur-Mer à Cabourg Dives-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Soirée jeux de cartes à collectionner Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer 1 mai 2026
- Concert de la chorale Choeur à coeur normand Route de Lisieux Dives-sur-Mer 3 mai 2026