Macramé bracelets brésiliens Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Macramé bracelets brésiliens

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:30:00

fin : 2026-07-02 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre bracelet brésilien en macramé.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre bracelet brésilien en macramé.

Inscription obligatoire avant le 25 juin. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Macramé bracelets brésiliens

At the Domitys Les Safrans residence, you can make your own Brazilian macramé bracelet.

L’événement Macramé bracelets brésiliens Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge