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Rencontre avec Xavier Maillote Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Rencontre avec Xavier Maillote Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Prévert

Adresse : Avenue du Commandant Charcot

Ville : 14160 Dives-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Dives-sur-Mer

Rencontre avec Xavier Maillote

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

L’auteur présente son dernier polar La dernière partie de billard aux éditions Presses Littéraires.
L’auteur présente son dernier polar La dernière partie de billard aux éditions Presses Littéraires.   .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27 

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English : Rencontre avec Xavier Maillote

The author presents his latest thriller, La dernière partie de billard , published by Presses Littéraires.

L’événement Rencontre avec Xavier Maillote Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

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