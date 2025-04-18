Rencontre avec Xavier Maillote Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Rencontre avec Xavier Maillote Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Rencontre avec Xavier Maillote
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
L’auteur présente son dernier polar La dernière partie de billard aux éditions Presses Littéraires.
L’auteur présente son dernier polar La dernière partie de billard aux éditions Presses Littéraires. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : Rencontre avec Xavier Maillote
The author presents his latest thriller, La dernière partie de billard , published by Presses Littéraires.
L’événement Rencontre avec Xavier Maillote Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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