Un Été asiatique Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer
Un Été asiatique Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Un Été asiatique
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-08
Le Drakkar présente sa 7ème édition d’Un été asiatique, programmation consacrée au cinéma d’Asie. Programme disponible sur demande.
Le Drakkar présente sa 7ème édition d’Un été asiatique, programmation consacrée au cinéma d’Asie. Programme disponible sur demande. .
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 05 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un Été asiatique
Le Drakkar presents its 7th edition of Un été asiatique, a programme devoted to Asian cinema. Programme available on request.
L’événement Un Été asiatique Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Dives-sur-Mer (Calvados)
- Dives, du Moyen-Âge à la Belle Époque Parc André Lenormand Dives-sur-Mer 28 avril 2026
- La Vélomaritime de Dives-sur-Mer à Cabourg Dives-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Concert de la chorale Choeur à coeur normand Route de Lisieux Dives-sur-Mer 3 mai 2026
- Les P’tits artistes d’Hastings Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer 6 mai 2026
- Concours de belote Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer 6 mai 2026