Un Été asiatique Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Un Été asiatique

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Le Drakkar présente sa 7ème édition d’Un été asiatique, programmation consacrée au cinéma d’Asie. Programme disponible sur demande.

Le Drakkar présente sa 7ème édition d’Un été asiatique, programmation consacrée au cinéma d’Asie. Programme disponible sur demande. .

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 05 87

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English : Un Été asiatique

Le Drakkar presents its 7th edition of Un été asiatique, a programme devoted to Asian cinema. Programme available on request.

L’événement Un Été asiatique Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge