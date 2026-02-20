Ecureytromobile Salle des fêtes du Pré Aubert Montiers-sur-Saulx
Salle des fêtes du Pré Aubert Rue de la Forge Montiers-sur-Saulx Meuse
Dimanche 2026-07-26 14:00:00
2026-07-26 17:00:00
2026-07-26
19ème rassemblement de voitures anciennes et tracteurs anciens. Plus de 100 véhicules exposés.
Balade le matin, repas le midi sur réservation.
Exposition de véhicules à partir de 14h et animations château gonflable, simulateur de vitesse, tombola…
Buvette sur place
Entrée gratuite.Tout public
Salle des fêtes du Pré Aubert Rue de la Forge Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 87 49 85 75
English :
19th gathering of vintage cars and tractors. Over 100 vehicles on display.
Morning drive, lunch on reservation.
Vehicle exhibition from 2pm and entertainment: bouncy castle, speed simulator, tombola…
Refreshments on site
Free admission.
