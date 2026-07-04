Ecuries des Chevl’Alliers (6 Août) Centre équestre des chevl’Alliers Saint-Pierre-Laval

Informations pratiques

Saint-Pierre-Laval

Ecuries des Chevl’Alliers (6 Août)

Centre équestre des chevl’Alliers 11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

en fonction de la demande et du nombre de personne! tarif dégressif en fonctiion du nombre de participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 13:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Jeux à Poneys Petits Niveaux

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Centre équestre des chevl’Alliers 11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07 ecuriesdupourret42@gmail.com

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Games %E0 Ponies: Easy Levels

L’événement Ecuries des Chevl’Alliers (6 Août) Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du pays de Lapalisse