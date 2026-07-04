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Ecuries des Chevl’Alliers (4 Août) Centre équestre des chevl’Alliers Saint-Pierre-Laval

mardi 4 août 2026 · Centre équestre des chevl'Alliers · Saint-Pierre-Laval

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre équestre des chevl'Alliers
Adresse
11 chemin pourret
Ville
42620 Saint-Pierre-Laval
Département
Allier
Tarif
15 15 70 en fonction de la demande et du nombre de personne! tarif dégressif en fonctiion du nombre de participant

Saint-Pierre-Laval

Ecuries des Chevl’Alliers (4 Août)

Centre équestre des chevl’Alliers 11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

en fonction de la demande et du nombre de personne! tarif dégressif en fonctiion du nombre de participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Stage CSO Cavaliers confirmés 5 places
  .

Centre équestre des chevl’Alliers 11 chemin pourret Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 63 14 07  ecuriesdupourret42@gmail.com

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English :

CSO Clinic for Experienced Riders: 5 Spots Available

L’événement Ecuries des Chevl’Alliers (4 Août) Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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