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Village départ et dîner Embouteillage Saint-Pierre-Laval

Village départ et dîner Embouteillage Saint-Pierre-Laval samedi 10 octobre 2026.

Adresse : salle socio-culturelle

Ville : 42620 Saint-Pierre-Laval

Département : Allier

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif :

Saint-Pierre-Laval

Village départ et dîner Embouteillage

salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Village-départ et dîner Embouteillage
Organisé par le club de l’amitié
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salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40 

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English :

Village-departure and dinner Bottling
Organized by the Club de l’amitié

L’événement Village départ et dîner Embouteillage Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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