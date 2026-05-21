Village départ et dîner Embouteillage Saint-Pierre-Laval
Village départ et dîner Embouteillage Saint-Pierre-Laval samedi 10 octobre 2026.
Saint-Pierre-Laval
Village départ et dîner Embouteillage
salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Village-départ et dîner Embouteillage
Organisé par le club de l’amitié
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salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40
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English :
Village-departure and dinner Bottling
Organized by the Club de l’amitié
L’événement Village départ et dîner Embouteillage Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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