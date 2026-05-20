Saint-Pierre-Laval

Concours de belote

Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Concours de belote organisée par le Club de l’Amitié.

.

Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Belote Contest

By the Club de l’Amitié.

L’événement Concours de belote Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse