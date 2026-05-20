Concours de belote Saint-Pierre-Laval
Concours de belote Saint-Pierre-Laval jeudi 10 septembre 2026.
Saint-Pierre-Laval
Concours de belote
Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Concours de belote organisée par le Club de l’Amitié.
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Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40
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English : Belote Contest
By the Club de l’Amitié.
L’événement Concours de belote Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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