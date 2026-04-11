Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Saint-Pierre-Laval

Saint-Pierre-Laval

Tournoi de pétanque

Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par le Club des Jeunes de la 7.

.

Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 92 61 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petanque contest

By Club des Jeunes de la 7.

L’événement Tournoi de pétanque Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse