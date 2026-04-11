Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Saint-Pierre-Laval
Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Saint-Pierre-Laval samedi 5 septembre 2026.
Saint-Pierre-Laval
Tournoi de pétanque
Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Organisé par le Club des Jeunes de la 7.
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Terrain de pétanque La Font Saint Pierre Salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 92 61 31
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English : Petanque contest
By Club des Jeunes de la 7.
L’événement Tournoi de pétanque Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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