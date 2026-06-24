Saint-Pierre-Laval

Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Pierre-Laval

salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dîner dansant années 60 avec musiciens duo Isabelle et Guy Cousin, organisé par Club de l’amitié de St Pierre Laval

Kir de bienvenue Potée auvergnate Fromage –Tarte café

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salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40

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English :

1960s-themed dinner dance with musicians—the Isabelle and Guy Cousin duo—organized by the St. Pierre Laval Friendship Club

Welcome drink Auvergne-style potée Cheese tart Coffee

L’événement Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse