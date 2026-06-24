Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval
Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval samedi 10 octobre 2026.
Saint-Pierre-Laval
Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Pierre-Laval
salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dîner dansant années 60 avec musiciens duo Isabelle et Guy Cousin, organisé par Club de l’amitié de St Pierre Laval
Kir de bienvenue Potée auvergnate Fromage –Tarte café
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salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40
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English :
1960s-themed dinner dance with musicians—the Isabelle and Guy Cousin duo—organized by the St. Pierre Laval Friendship Club
Welcome drink Auvergne-style potée Cheese tart Coffee
L’événement Soirées dîners de l’Embouteillage Saint-Pierre-Laval Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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