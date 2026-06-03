Ed Brown samba jazz quartet au Sunside

Ed Brown, chanteur brésilien installé en France, la musique brésilienne revisitée dans l’esprit du jazz.

Originaire de São Paulo, il développe un univers musical nourri par les œuvres de Tom Jobim, João Gilberto, Elis Regina, Duke Ellington ou encore Ella Fitzgerald. Son parcours l’a conduit à se produire au Brésil puis en Europe, où il poursuit aujourd’hui son activité artistique entre Strasbourg et Paris.

Pour cette soirée au Sunside, il sera accompagné de :

• Alvar Benhamou – piano

• Matis Cesaroni – contrebasse

• Isaías Alves – batterie

Le quartet propose un voyage musical entre rythmes brésiliens, improvisation jazz et interprétations vocales raffinées, au cœur du célèbre club de jazz Sunside à Paris.

Une invitation à découvrir la richesse du samba-jazz et les liens profonds qui unissent la musique brésilienne à la tradition jazz internationale.

CODE PROMO – 5€ : 5EB2207

Le chanteur brésilien Ed Brown présente un concert de samba-jazz mêlant l’élégance de la musique brésilienne et l’énergie du jazz dans l’écrin du Sunside Jazz Club.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Obligatoire, conforme à la politique du club

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:30:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00



https://linktr.ee/edbrownsings contatoedbrown@gmail.com les infos pratiques les infos pratiques



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