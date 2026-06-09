Eddy Maucourt Circuit des chapelles Saint-Michel-en-Grève
Eddy Maucourt Circuit des chapelles Saint-Michel-en-Grève mardi 28 juillet 2026.
Saint-Michel-en-Grève
Eddy Maucourt Circuit des chapelles
Église Saint-Michel Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Hommage à Paco Ibañez la voix puissante d’Eddy Maucourt et sa guitare flamenca entraînent le public dans un voyage poétique et vibrant à travers les plus belles chansons espagnoles. Une expérience intense et inoubliable.
Chants espagnols et guitare Flamenca. Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez. Une expérience à ne pas rater. .
Église Saint-Michel Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Eddy Maucourt Circuit des chapelles Saint-Michel-en-Grève a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose