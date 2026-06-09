Saint-Michel-en-Grève

Eddy Maucourt Circuit des chapelles

Église Saint-Michel Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Hommage à Paco Ibañez la voix puissante d’Eddy Maucourt et sa guitare flamenca entraînent le public dans un voyage poétique et vibrant à travers les plus belles chansons espagnoles. Une expérience intense et inoubliable.

Chants espagnols et guitare Flamenca. Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez. Une expérience à ne pas rater. .

Église Saint-Michel Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Eddy Maucourt Circuit des chapelles Saint-Michel-en-Grève a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose