La Tribu du Grand Chêne Ecolieu de Terre Névez Saint-Michel-en-Grève
La Tribu du Grand Chêne Ecolieu de Terre Névez Saint-Michel-en-Grève lundi 17 août 2026.
Saint-Michel-en-Grève
La Tribu du Grand Chêne
Ecolieu de Terre Névez 3 Kernevez Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-17
Atelier buissonnier Pédagogies alternatives Éveil de la conscience par le corps
Camp d’été en nature pour se relier au vivant
Une immersion dans la nature pour habiter son corps, s’ouvrir à l’autre et goûter à la poésie des saisons. Dans le respect du rythme de l’enfant, un voyage à la rencontre de sa créativité. Une respiration joyeuse en harmonie avec le sol et la nature.
De 6 à 13 ans
Repas bio et local .
Ecolieu de Terre Névez 3 Kernevez Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 52 03 98 37
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L’événement La Tribu du Grand Chêne Saint-Michel-en-Grève a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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