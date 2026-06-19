La Tribu du Grand Chêne Ecolieu de Terre Névez Saint-Michel-en-Grève

Saint-Michel-en-Grève

La Tribu du Grand Chêne

Ecolieu de Terre Névez 3 Kernevez Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-17

Atelier buissonnier Pédagogies alternatives Éveil de la conscience par le corps

Camp d’été en nature pour se relier au vivant

Une immersion dans la nature pour habiter son corps, s’ouvrir à l’autre et goûter à la poésie des saisons. Dans le respect du rythme de l’enfant, un voyage à la rencontre de sa créativité. Une respiration joyeuse en harmonie avec le sol et la nature.

De 6 à 13 ans

Repas bio et local .

Ecolieu de Terre Névez 3 Kernevez Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 52 03 98 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Tribu du Grand Chêne Saint-Michel-en-Grève a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose