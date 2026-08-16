Edentia Bal Trad La Coconnerie La CoConnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

Edentia Bal Trad La Coconnerie

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

+ 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Edentia est né de la rencontre de deux musiciens, de deux univers, sur un parquet de danse Tao Dumur et son style de jeu dynamique et entraînant ; et Matthieu Meyer avec son jeu plus posé.

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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

Edentia was born from the meeting of two musicians—two distinct worlds—on the dance floor: Tao Dumur, with his dynamic and infectious style, and Matthieu Meyer, with his more subdued approach.

L’événement Edentia Bal Trad La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme