Edentia Bal Trad La Coconnerie La CoConnerie Aurel
samedi 3 octobre 2026 · La CoConnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
Edentia Bal Trad La Coconnerie
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
+ 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Edentia est né de la rencontre de deux musiciens, de deux univers, sur un parquet de danse Tao Dumur et son style de jeu dynamique et entraînant ; et Matthieu Meyer avec son jeu plus posé.
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
Edentia was born from the meeting of two musicians—two distinct worlds—on the dance floor: Tao Dumur, with his dynamic and infectious style, and Matthieu Meyer, with his more subdued approach.
L’événement Edentia Bal Trad La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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