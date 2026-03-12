EDF VERCORSMAN

Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 08:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

3 jours de triathlon

vendredi 23 août duathlon distance S et triathlon distance S départ 18h

samedi 24 août triathlon distance XL départ 8h30 et triathlons enfants départ 10h30 et 11h10

dimanche 25 août triathlon distance M départ 8h30

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Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 10 67 63 events@cap-triathlon.com

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English :

3 days of triathlon

friday, August 23: distance S duathlon and distance S triathlon start at 6 p.m

saturday, August 24: XL distance triathlon starts at 8:30 a.m. and children’s triathlons start at 10:30 a.m. and 11:10 a.m

sunday, August 25: M distance triathlon starts at 8:30 a.m

L’événement EDF VERCORSMAN Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme