EDF VERCORSMAN Saint-Nazaire-en-Royans
EDF VERCORSMAN Saint-Nazaire-en-Royans vendredi 21 août 2026.
EDF VERCORSMAN
Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 08:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
3 jours de triathlon
vendredi 23 août duathlon distance S et triathlon distance S départ 18h
samedi 24 août triathlon distance XL départ 8h30 et triathlons enfants départ 10h30 et 11h10
dimanche 25 août triathlon distance M départ 8h30
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Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 10 67 63 events@cap-triathlon.com
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English :
3 days of triathlon
friday, August 23: distance S duathlon and distance S triathlon start at 6 p.m
saturday, August 24: XL distance triathlon starts at 8:30 a.m. and children’s triathlons start at 10:30 a.m. and 11:10 a.m
sunday, August 25: M distance triathlon starts at 8:30 a.m
L’événement EDF VERCORSMAN Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme