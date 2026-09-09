Edouard Lefroussard et la forêt interdite Troyes
lundi 26 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Edouard Lefroussard et la forêt interdite
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 11:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-26
Edouard Lefroussard est un jeune garçon de 9 ans qui a peur de tout ! Tout le temps ! Pas de bol, son nom de famille ne l’aide pas !
Ses parents décident de l’envoyer chez les scouts dans l’espoir qu’il vive des aventures pour devenir plus courageux… et il va être servi !
La Cheftaine Mlle Patatier va lui donner une mission bien particulière… Traverser la forêt interdiiiiiiiite !!!!
Avec l’aide des enfants, il devra faire preuve de courage pour affronter ses peurs et parvenir à son but. Sur son chemin, il va faire la rencontre de personnages mystérieux tels que Dame feuillage l’âme de la forêt , ou encore l’excentrique YaniK le Moustique. Clac-Chicot le dentier qui parle trop et l’incroyable chauve-souris Reine de la nuit , de son vrai nom Katy Perrimée.
Sans oublier le Mage Uscule, un passionné de jeux, qui devant aucun défi, jamais ne recule !
Ce que ne sait pas Edouard, c’est que chacune de ces rencontres va changer sa vie à tout jamais !
Un spectacle musical frissonnant et drôlement effrayant où les enfants partent à l’aventure durant 60 minutes !
Durée 60 min
Dès 4 ans
Oji Productions .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Edouard Lefroussard et la forêt interdite Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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