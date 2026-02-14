Effondrement de la biodiversité : quelles conséquences pour les sociétés humaines ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 31 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Tatiana Giraud, ingénieure agronome, nous aide à comprendre comment s’est formée la biodiversité pour mieux la préserver.

Nous tirons d’innombrables «services écosystémiques» de la biodiversité, de la pollinisation au stockage du carbone en passant par le recyclage de la matière organique, la fertilité des sols, etc. Mais les menaces actuelles sur la biodiversité sont multiples : dérèglement climatique, surexploitation, pollutions…

**Tatiana Giraud** est directrice de recherche CNRS à l’Université Paris-Saclay, membre de l’Académie des sciences et professeure invitée de la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes au Collège de France 2020-2021. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _L’attention au vivant_ (co-écrit avec Marie Ameller, L’Observatoire, 2024). En résonance avec l’exposition _Impact_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T22:30:00.000+02:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



