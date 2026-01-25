Effractions 2026 •Festival de littérature contemporaine La Gaîté Lyrique Paris

Pendant cinq jours, Effractions et sa quarantaine d’invité·es nous invitent à interroger les liens entre réel et fiction au travers d’une programmation variée : rencontres, lectures, performances, entretiens, ateliers faisant dialoguer les disciplines et replaçant la littérature à la croisée des sciences humaines et sociales. Entièrement gratuit, le festival Effractions espère offrir à toutes et tous, passionné·es ou lecteurs et lectrices occasionnel.les, un espace de découverte et de rencontre avec celles et ceux qui font vivre la littérature.

Kaouther Adimi, Jakuta Alikavazovic, Nathacha Appanah, Constance Debré, Agnès Desarthe, Mathilde Forget, Ramsès Kefi, Laurent Mauvignier, Anthony Passeron, Gabrielle de Tournemire, Rebeka Warrior… et beaucoup d’autres participent à cette édition d’Effractions, marquée par des thématiques contemporaines fortes : violences faites aux femmes, éco-poétique, deuil, appartenance, handicap, révolte…

Retrouvez le programme détaillé du festival Effractions !

Effractions, le festival de littérature contemporaine de la Bpi, poursuit son exploration des liens entre réel et fiction, avec une 7e édition qui se déroulera du 18 au 22 février 2026 à la Gaîté Lyrique, à la Bpi et dans quelques lieux hors les murs.

Du mercredi 18 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://effractions.bpi.fr/ contact.communication@bpi.fr



Afficher la carte du lieu La Gaîté Lyrique et trouvez le meilleur itinéraire

