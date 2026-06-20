Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin Église Saint-Martin Angles-sur-l’Anglin
Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin Église Saint-Martin Angles-sur-l’Anglin samedi 15 août 2026.
Angles-sur-l’Anglin
Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin
Église Saint-Martin Rue de l’Église Angles-sur-l’Anglin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.
À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Matin .
Église Saint-Martin Rue de l’Église Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin
L’événement Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne