Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin Église Saint-Martin Angles-sur-l’Anglin

Angles-sur-l’Anglin

Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin

Église Saint-Martin Rue de l’Église Angles-sur-l’Anglin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.

À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Matin .

Église Saint-Martin Rue de l’Église Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin

L’événement Église Accueillante à Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne