Église Accueillante à Antran Église Saint-Hilaire Antran
Église Accueillante à Antran Église Saint-Hilaire Antran samedi 29 août 2026.
Antran
Église Accueillante à Antran
Église Saint-Hilaire Rue de la Place de l’Église Antran Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 20:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.
À 19h **Visite guidée** de l’Église Saint-Hilaire .
Église Saint-Hilaire Rue de la Place de l’Église Antran 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Église Accueillante à Antran
L’événement Église Accueillante à Antran Antran a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne