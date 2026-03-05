Eglise d’Auvers Auvers

Église Saint-Étienne Auvers Manche

Visite de l’église avec un compte rendu de sa riche histoire, mise en lumière des travaux de restauration effectués et des projets à venir.
Présentation de l’orgue restauré , suivie d’une audition par Hubert Bulot.   .

Église Saint-Étienne Auvers 50500 Manche Normandie +33 2 33 45 26 56  hubert.bulot@orange.fr

