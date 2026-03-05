Eglise d’Auvers Auvers
Eglise d’Auvers Auvers samedi 30 mai 2026.
Eglise d’Auvers
Église Saint-Étienne Auvers Manche
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
2026-05-30
Visite de l’église avec un compte rendu de sa riche histoire, mise en lumière des travaux de restauration effectués et des projets à venir.
Présentation de l’orgue restauré , suivie d’une audition par Hubert Bulot. .
Église Saint-Étienne Auvers 50500 Manche Normandie +33 2 33 45 26 56 hubert.bulot@orange.fr
