Eglise d’Auvers

Église Saint-Étienne Auvers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite de l’église avec un compte rendu de sa riche histoire, mise en lumière des travaux de restauration effectués et des projets à venir.

Présentation de l’orgue restauré , suivie d’une audition par Hubert Bulot. .

Église Saint-Étienne Auvers 50500 Manche Normandie +33 2 33 45 26 56 hubert.bulot@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eglise d’Auvers

L’événement Eglise d’Auvers Auvers a été mis à jour le 2026-03-05 par Attitude Manche