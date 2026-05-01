Auvers

Expérience immersive au Mont Mouchet

Mont Mouchet Auvers Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

1944 n’est pas si loin… Revivez l’Histoire, au plus près de ceux qui l’ont faite. Et si, le temps d’un week-end, vous pouviez franchir la frontière du temps ?

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Mont Mouchet Auvers 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesgreniersdenossoldats@gmail.com

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English :

1944 is not so far away? Relive history, up close to those who made it. What if, for a weekend, you could cross the frontier of time?

L’événement Expérience immersive au Mont Mouchet Auvers a été mis à jour le 2026-05-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier