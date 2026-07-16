Eglise d’Avenas, Eglise d’Avenas, Deux-Grosnes

Informations pratiques

Eglise d’Avenas Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise d’Avenas Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église assurée par un membre de l’association PPHB »Pastorale du Tourisme », toute lajournée du 20 septembre

Découvrez cette église romane du 12 éme siecle avec un superbe autel sculpté qui retrace les scénes de l’évangile mais aussi l’histoire de cette église.

Vous serez ébloui par la lumière qui traverse les vitraux contemporains créés par Luc Barbier.

Eglise d’Avenas Place de l’Eglise 69860 Deux-Grosnes Deux-Grosnes 69860 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Eglise romane du 12éme siecle avec un superbe autel parking à proximité

Visite de l’église assurée par un membre de l’association PPHB »Pastorale du Tourisme », toute lajournée du 20 septembre

©Gilles Peillon