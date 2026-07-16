visite guidée d’une église clunisienne du Xeme siècle, Eglise de Saint Christophe la Montagne, Deux-Grosnes

Informations pratiques

visite guidée d’une église clunisienne du Xeme siècle Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise de Saint Christophe la Montagne Rhône

Chaque visite guidée sera limitée à 20 personnes. Plusieurs visites en continu seront réalisées dans la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La visite du lieu aura lieu en continu durant toute la journée. Elle sera guidée par un habitant du village. Elle concernera l’édifice lui même et ses caractéristiques historiques et architecturales placées dans le contexte historique du village.

La visite est entièrerment gratuite et n’implique aucune contrainte d’accès.

Eglise de Saint Christophe la Montagne 69860 Deux-Grosnes Deux-Grosnes 69860 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 681488783 https://protection-du-patrimoine-du-haut-beaujolais6.webnode.fr/ https://www.facebook.com/AssociationPPHB/ Eglise construite en 941 par les moines de Cluny. La partie romane du monument était composée d’une nef, de l’abside de plein cintre en cul-de-four et du chevet surmonté d’un clocher couvert de lauzes. Des fresques murales datées de la fin du XVe siècle ornent l’abside et la voute . parking sur place. Accès direct à l’église de plein pied.

La visite du lieu aura lieu en continu durant toute la journée. Elle sera guidée par un habitant du village. Elle concernera l’édifice lui même et ses caractéristiques historiques et architecturales …

©Jacques Samarut