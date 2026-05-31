Eglise de la Paix, 67360 FROESCHWILLER, Saligney
Eglise de la Paix, 67360 FROESCHWILLER, Saligney samedi 27 juin 2026.
Eglise de la Paix Samedi 27 juin, 19h00 67360 FROESCHWILLER Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Cette église monumentale est la 3 ème au même endroit. Un chef d’oeuvre de l’architecte Charles Winkler, entièrement financé par les allemands
67360 FROESCHWILLER Rue Principale Saligney 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.41.85.58.41 »}]
Le plus grand monument du champ de bataille
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