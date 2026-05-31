Eglise de la Paix, 67360 FROESCHWILLER, Saligney

Eglise de la Paix Samedi 27 juin, 19h00 67360 FROESCHWILLER Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Cette église monumentale est la 3 ème au même endroit. Un chef d’oeuvre de l’architecte Charles Winkler, entièrement financé par les allemands

67360 FROESCHWILLER Rue Principale Saligney 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.41.85.58.41 »}]

Le plus grand monument du champ de bataille

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