Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation, 67360 FROESCHWILLER, Saligney
Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation, 67360 FROESCHWILLER, Saligney samedi 27 juin 2026.
Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation Samedi 27 juin, 19h00 67360 FROESCHWILLER Jura
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Cette église a été construire grace à des fonds allemand mais aussi des fonds français pour la terminer. Vous y trouverez à plusieurs endroits l’implication des 2 nations pour mener à bien cet édifice
67360 FROESCHWILLER Rue Principale Saligney 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.41.85.58.41 »}]
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