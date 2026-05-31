Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation, 67360 FROESCHWILLER, Saligney

Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation Samedi 27 juin, 19h00 67360 FROESCHWILLER Jura

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Cette église a été construire grace à des fonds allemand mais aussi des fonds français pour la terminer. Vous y trouverez à plusieurs endroits l’implication des 2 nations pour mener à bien cet édifice

67360 FROESCHWILLER Rue Principale Saligney 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.41.85.58.41 »}]

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