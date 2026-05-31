Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation, 67360 FROESCHWILLER, Saligney

Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation, 67360 FROESCHWILLER, Saligney

Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation, 67360 FROESCHWILLER, Saligney samedi 27 juin 2026.

Lieu : 67360 FROESCHWILLER

Adresse : Rue Principale

Ville : 39350 Saligney

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : gratuit

Eglise Saint Michel dit de la Réconciliation Samedi 27 juin, 19h00 67360 FROESCHWILLER Jura

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Cette église a été construire grace à des fonds allemand mais aussi des fonds français pour la terminer. Vous y trouverez à plusieurs endroits l’implication des 2 nations pour mener à bien cet édifice

67360 FROESCHWILLER Rue Principale Saligney 39350 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.41.85.58.41 »}]
Découvrez les 2 belligérants sous différentes formes

Studer photo personnelle

À voir aussi à Saligney (Jura)