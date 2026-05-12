Eglise de Lançon Eglise Lançon

Lançon

Eglise de Lançon

Eglise D25 Lançon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Bâtie à l’époque romane au cours du XIIe siècle, sa nef unique fut reconstruite et agrandie une première fois par l’édification d’une chapelle au nord en 1533 d’après la date inscrite sur un des piliers de la nef). Le clocher-porte date également de cette époque.

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Eglise D25 Lançon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 64

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English :

Built in the Romanesque period during the 12th century, its single nave was first rebuilt and enlarged with the construction of a chapel to the north in 1533 (according to the date inscribed on one of the nave pillars). The bell tower also dates from this period.

L’événement Eglise de Lançon Lançon a été mis à jour le 2026-05-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65