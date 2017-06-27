Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant . Pavant
Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant . Pavant samedi 27 juin 2026.
Pavant
Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant .
Pavant Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Eglise de Pavant, concert par la chorale Côté Choeurs Pavant.
– Samedi 27 juin, 17h
– Entrée gratuite, participation libre.
Organisé par Culture et Patrimoine de Pavant
Eglise de Pavant, concert par la chorale Côté Choeurs Pavant.
– Samedi 27 juin, 17h
– Entrée gratuite, participation libre.
Organisé par Culture et Patrimoine de Pavant .
Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com
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English :
Pavant Church, concert by the choir: Côté Chœurs Pavant.
– Saturday, June 27, 5:00 p.m.
– Free admission, donations welcome.
Organized by Culture et Patrimoine de Pavant
L’événement Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant . Pavant a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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