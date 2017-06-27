Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant . Pavant samedi 27 juin 2026.

Pavant

Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant .

Pavant Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Eglise de Pavant, concert par la chorale Côté Choeurs Pavant.

– Samedi 27 juin, 17h

– Entrée gratuite, participation libre.

Organisé par Culture et Patrimoine de Pavant

Eglise de Pavant, concert par la chorale Côté Choeurs Pavant.

– Samedi 27 juin, 17h

– Entrée gratuite, participation libre.

Organisé par Culture et Patrimoine de Pavant .

Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France cultureetpatrimoine.pavant@gmail.com

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English :

Pavant Church, concert by the choir: Côté Chœurs Pavant.

– Saturday, June 27, 5:00 p.m.

– Free admission, donations welcome.

Organized by Culture et Patrimoine de Pavant

L’événement Eglise de Pavant Concert par la chorale Côté Choeurs Pavant . Pavant a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne