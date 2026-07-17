Église de Saint-Jean-Baptiste Garnerans
samedi 19 septembre 2026 · Garnerans
Informations pratiques
Garnerans
Église de Saint-Jean-Baptiste
Place de la mairie Garnerans Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Consacrée le 3 janvier 1691, l’église Saint-Jean-Baptiste fut construite par la volonté de Claude Cachet, seigneur de Garnerans.
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Place de la mairie Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 amis.vtc01@orange.fr
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English :
Consecrated on January 3, 1691, the Church of Saint John the Baptist was built at the behest of Claude Cachet, Lord of Garnerans.
L’événement Église de Saint-Jean-Baptiste Garnerans a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre