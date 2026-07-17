Informations pratiques

Garnerans

Église de Saint-Jean-Baptiste

Place de la mairie Garnerans Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Consacrée le 3 janvier 1691, l’église Saint-Jean-Baptiste fut construite par la volonté de Claude Cachet, seigneur de Garnerans.

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Place de la mairie Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 amis.vtc01@orange.fr

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English :

Consecrated on January 3, 1691, the Church of Saint John the Baptist was built at the behest of Claude Cachet, Lord of Garnerans.

L’événement Église de Saint-Jean-Baptiste Garnerans a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre