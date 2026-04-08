AGENDA · Loire-Authion
Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Loire-Authion
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Saint Mathurin sur Loire · Loire-Authion
Informations pratiques
Eglise de Saint Mathurin sur Loire 19 et 20 septembre Eglise de Saint Mathurin sur Loire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de l’église et des oeuvres artistiques
Eglise de Saint Mathurin sur Loire 8 place de l’église St Mathurin sur Loire 49250 Loire Authion Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire Eglise parking accès handicapés
Découverte de l’église et des oeuvres artistiques
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