Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Eglise de Saint Mathurin sur Loire, Loire-Authion

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Saint Mathurin sur Loire · Loire-Authion

Informations pratiques

Eglise de Saint Mathurin sur Loire 19 et 20 septembre Eglise de Saint Mathurin sur Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église et des oeuvres artistiques

Eglise de Saint Mathurin sur Loire 8 place de l’église St Mathurin sur Loire 49250 Loire Authion Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire Eglise parking accès handicapés

Découverte de l’église et des oeuvres artistiques