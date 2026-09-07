Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban, Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban, Fresnes-lès-Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban · Fresnes-lès-Montauban
Informations pratiques
Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban Samedi 19 septembre, 09h00 Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite de l’Église Notre-Dame
Possibilité d’y accèder sans inscription, en allant à la mairie (une fiche explicative sera donné)
Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban Rue de l’Église, 62490 Fresnes-lès-Montauban Fresnes-lès-Montauban 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mairie@fresneslesmontauban.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 50 21 21 »}]
Visite de l’Église Notre-Dame