Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban, Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban, Fresnes-lès-Montauban

Informations pratiques

Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban Samedi 19 septembre, 09h00 Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite de l’Église Notre-Dame

Possibilité d’y accèder sans inscription, en allant à la mairie (une fiche explicative sera donné)

Église Notre-Dame de Fresnes-lès-Montauban Rue de l’Église, 62490 Fresnes-lès-Montauban Fresnes-lès-Montauban 62490 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mairie@fresneslesmontauban.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 50 21 21 »}]

Visite de l’Église Notre-Dame