Église saint Aignan du XVIe siècle, Église Saint-Aignan, Poilly-sur-Serein

Informations pratiques

Église saint Aignan du XVIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Aignan Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une église construite entre 1467 et 1537 par la famille Husson alors seigneurs de Poilly. Son portail présente un mélange curieux des styles ogival et de la première époque Renaissance. À l’intérieur plusieurs objets dont deux panneaux peints du XVIe siécle qui vont partir en atelier de restauration.

Église Saint-Aignan Rue Abbé Thériat, 89310 Poilly-sur-Serein, France Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Une église construite entre 1467 et 1537 par la famille Husson alors seigneurs de Poilly. Son portail présente un mélange curieux des styles ogival et de la première époque Renaissance. A l’intérieur…

© Luc Menetrey