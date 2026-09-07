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Église saint Aignan du XVIe siècle, Église Saint-Aignan, Poilly-sur-Serein

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Aignan · Poilly-sur-Serein

Église saint Aignan du XVIe siècle, Église Saint-Aignan, Poilly-sur-Serein

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Aignan
Adresse
Rue Abbé Thériat, 89310 Poilly-sur-Serein, France
Ville
89310 Poilly-sur-Serein
Département
Yonne

Église saint Aignan du XVIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Aignan Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une église construite entre 1467 et 1537 par la famille Husson alors seigneurs de Poilly. Son portail présente un mélange curieux des styles ogival et de la première époque Renaissance. À l’intérieur plusieurs objets dont deux panneaux peints du XVIe siécle qui vont partir en atelier de restauration.

Église Saint-Aignan Rue Abbé Thériat, 89310 Poilly-sur-Serein, France Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Une église construite entre 1467 et 1537 par la famille Husson alors seigneurs de Poilly. Son portail présente un mélange curieux des styles ogival et de la première époque Renaissance. A l’intérieur…

© Luc Menetrey

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