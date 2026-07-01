Église Saint-Aubin, Chambellay, Chambellay

Informations pratiques

Église Saint-Aubin 18 – 20 septembre Chambellay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église néo-gothique construite en 1858 sur l’emplacement d’un édifice roman du 11ème siècle et abritant un ensemble de toiles réalisées par Adelyne Neveux

Vendredi, samedi et dimanche // 8h à 18h

• Visite libre

• Gratuit

02 41 95 10 54

Chambellay Rue de l’église Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 95 10 54 Entourée d’un cimetière et d’une ruelle, une église du XII° siècle se trouvait à l’emplacement de l’église Saint-Aubin actuelle.

Bien qu’abîmée, elle remplissait son office quand le chœur fut incendié par une bande de Chouans.

Il a été décidé de la démolir pour la remplacer par une église de style Néo-Gothique suivant le courant architectural du moment.

Quelques décors et un retable ont été installés dans les transepts. Dans le chœur, des tentures marron dont on a gardé quelques éléments, ont été peintes en 1894.

Église néo-gothique construite en 1858 sur l’emplacement d’un édifice roman du 11ème siècle et abritant un ensemble de toiles réalisées par Adelyne Neveux

©Mairie Chambellay