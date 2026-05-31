Le pont et l’octroi, Quai de la Mayenne – Pont et octroi, Chambellay
Le pont et l’octroi, Quai de la Mayenne – Pont et octroi, Chambellay samedi 19 septembre 2026.
Le pont et l’octroi 19 et 20 septembre Quai de la Mayenne – Pont et octroi Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Exposition sur l’histoire et la construction du pont et de l’octroi
Quai de la Mayenne – Pont et octroi 49220 CHAMBELLAY Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241951054 https://chambellay.fr/ https://chambellay.fr/contact/ Pont et octroi Parking, guinguette
Exposition sur l’histoire et la construction du pont et de l’octroi
© Mairie de Chambellay