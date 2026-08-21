Église Saint-Aubin, Trèves, Eglise Saint-Aubin de Trèves, Chênehutte-Trèves-Cunault
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin de Trèves · Chênehutte-Trèves-Cunault
Informations pratiques
Église Saint-Aubin, Trèves 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin de Trèves Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église date principalement des 11e et 13e siècles. Le bénitier en porphyre du 12e siècle et le gisant de Robert le Maçon, qui se trouve à droite près du chœur, sont particulièrement remarquables. L’édifice possède le label Églises Accueillantes en Anjou.
Concert par le trio RAMAGES
Samedi et dimanche 16h
Exposition – Au fil de la Loire et des champignonnistes
Visite libre
Eglise Saint-Aubin de Trèves Bourg de Trèves, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire Église romane du 11e s. avec bénitier en porphyre sculpté du 12e s. Gisant de Robert le Maçon. Clocher du 13e s.
L’église date principalement des 11e et 13e siècles. Le bénitier en porphyre du 12e siècle et le gisant de Robert le Maçon, qui se trouve à droite près du chœur, sont particulièrement remarquables. …
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