Église Saint-Aubin, Trèves, Eglise Saint-Aubin de Trèves, Chênehutte-Trèves-Cunault

Informations pratiques

Église Saint-Aubin, Trèves 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin de Trèves Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église date principalement des 11e et 13e siècles. Le bénitier en porphyre du 12e siècle et le gisant de Robert le Maçon, qui se trouve à droite près du chœur, sont particulièrement remarquables. L’édifice possède le label Églises Accueillantes en Anjou.

Concert par le trio RAMAGES

Samedi et dimanche 16h

Exposition – Au fil de la Loire et des champignonnistes

Visite libre

Eglise Saint-Aubin de Trèves Bourg de Trèves, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire Église romane du 11e s. avec bénitier en porphyre sculpté du 12e s. Gisant de Robert le Maçon. Clocher du 13e s.

L’église date principalement des 11e et 13e siècles. Le bénitier en porphyre du 12e siècle et le gisant de Robert le Maçon, qui se trouve à droite près du chœur, sont particulièrement remarquables. …

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