Église Saint-Bonnet, Eglise Saint-Bonnet, Toussieux

Informations pratiques

Église Saint-Bonnet 19 et 20 septembre Eglise Saint-Bonnet Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église est un bel édifice néogothique aux proportions harmonieuses, dont les contreforts en pierre et les façades patinées par le temps témoignent de la qualité de sa construction. Elle conserve de nombreux éléments provenant d’édifices plus anciens, notamment des piliers, des arcatures et des fenêtres gothiques des 15e et 16e siècles. Son autel dédié à Saint Bonnet, en marbre aux teintes variées, complète un riche ensemble de statues dans les chapelles. À proximité, dans le jardin entre l’église et la mairie, découvrez la pierre antique, surnommée le « sarco ». Tour à tour considérée comme un sarcophage, une auge ou une pierre de fertilité, elle conserve encore aujourd’hui tout son mystère.

Eglise Saint-Bonnet rue du pisé 01600 Toussieux Toussieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

L’église est un bel édifice néogothique aux proportions harmonieuses, dont les contreforts en pierre et les façades patinées par le temps témoignent de la qualité de sa construction. Elle conserve de…

©Didier Palisser