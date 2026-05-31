Eglise Saint Cyriaque Sarreinsming (57), eglise saint Cyriaque sarreinsming, Sarreinsming

Eglise Saint Cyriaque Sarreinsming (57) Vendredi 26 juin, 20h00 eglise saint Cyriaque sarreinsming Moselle

entrée libre avec plateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

À la découverte de l’église de Sarreinsming : un voyage insolite entre histoire et musique

Qui n’a jamais passé les portes d’une église en oubliant de lever les yeux ? Pourtant, ce monument est bien plus qu’un simple alignement de vieilles pierres : c’est un patrimoine vivant. Durant des siècles, il a été le cœur battant de notre communauté, sonnant le tocsin lors des heures sombres de notre histoire ou faisant voler ses cloches à la volée pour célébrer les moments de joie collective. Les naissances, les mariages, les épreuves et les victoires de notre village sont gravés dans ses murs.

C’est pour réveiller cette mémoire et porter un regard neuf sur ce lieu familier que nous vous invitons à un événement unique et totalement insolite.

Une immersion nocturne au cœur de notre histoire

Dans une ambiance intimiste, vous serez guidés à la découverte des secrets cachés du bâtiment, des anecdotes qui ont forgé notre village et des points d’intérêt patrimoniaux que l’on ne remarque jamais au quotidien.

Les secrets révélés de notre orgue magistral

Le point d’orgue – au sens propre comme au figuré – de cette redécouverte sera la mise en valeur de notre orgue magistral. Instrument mystérieux et souvent méconnu, il vous dévoilera tous ses secrets de fabrication et de fonctionnement. Comment le vent circule-t-il dans ses tuyaux ? Comment l’organiste parvient-il à faire dialoguer les différents timbres pour créer une telle puissance sonore ?

Parce que le patrimoine se vit avec tous les sens, chaque moment clé de cette exploration sera mis en musique. Des morceaux choisis, interprétés en direct sur l’orgue, viendront illustrer les différentes époques traversées par notre église.

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de musique, ou simplement curieux de redécouvrir le patrimoine de votre commune sous un angle nouveau, laissez-vous surprendre par cette expérience immersive.

eglise saint Cyriaque sarreinsming rue de l’eglise 57905 Sarreinsming Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est

visite guidée insolite et musicale