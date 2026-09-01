Informations pratiques

Cizay-la-Madeleine

Église Saint-Denis de Cizay-la-Madeleine

1 place de la Madeleine Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Cet ensemble architectural a connu plusieurs périodes de construction entre le 13e et le 19e siècles.

L’église abrite un riche mobilier et des peintures murales datant de la seconde moitié du 13e siècle représentant Sainte Catherine et Sainte Maxence, encore visibles dans la salle basse du clocher.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

1 place de la Madeleine Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This architectural complex underwent several construction periods between the 13th and 19th centuries.

L’événement Église Saint-Denis de Cizay-la-Madeleine Cizay-la-Madeleine a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME