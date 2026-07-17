Église Saint-Éloi de Vauvillers, Église Saint-Eloi, Vauvillers

Informations pratiques

Église Saint-Éloi de Vauvillers Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Eloi Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Eloi – Commune de Vauvillers

Église classée « Monument Historique »

Église Saint-Eloi 24 Rue de Lihons, 80131 Vauvillers, France Vauvillers 80131 Somme Hauts-de-France Construction remontant à l’époque romane (tour de croisée et bras du transept : fin du XIIe siècle) , avec des remaniements correspondant aux styles gothique, Renaissance (choeur et croisée du transept : XVIe siècle) et classique (nef et bas-côtés du XVIIe siècle). Le clocher date du 17e ou XVIIIe siècle.

Visite libre de l’église Saint-Eloi – Commune de Vauvillers

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