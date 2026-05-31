Eglise Saint Etienne et Saint My (Blois rive gauche-Vallée du Cosson) , Huisseau sur Cosson, Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson, Huisseau-sur-Cosson
Eglise Saint Etienne et Saint My (Blois rive gauche-Vallée du Cosson) , Huisseau sur Cosson, Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson, Huisseau-sur-Cosson lundi 6 juillet 2026.
Eglise Saint Etienne et Saint My (Blois rive gauche-Vallée du Cosson) , Huisseau sur Cosson Lundi 6 juillet, 17h45 Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson Loir-et-Cher
Entrée libre – inscription souhaitée pour le jeu sur St François pour une bonne organisation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T17:45:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T17:45:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00
17h45 : jeu sur Saint François pour les enfants
18h : visite guidée de l’église
19h : Angélus chanté
20h15-22h : lectures de textes religieux et profanes – intermède musicaux.
Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson 41350 Huisseau sur cosson Huisseau-sur-Cosson 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 55 81 12 »}]
Visite guidée de l’église – jeu sur Saint François pour les enfants – soirée lecture de textes religieux et profanes avec intermèdes musicaux visite jeu pour enfants