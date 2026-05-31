Eglise Saint Etienne et Saint My (Blois rive gauche-Vallée du Cosson) , Huisseau sur Cosson, Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson, Huisseau-sur-Cosson

Eglise Saint Etienne et Saint My (Blois rive gauche-Vallée du Cosson) , Huisseau sur Cosson Lundi 6 juillet, 17h45 Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson Loir-et-Cher

Entrée libre – inscription souhaitée pour le jeu sur St François pour une bonne organisation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T17:45:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T17:45:00+02:00 – 2026-07-06T22:00:00+02:00

17h45 : jeu sur Saint François pour les enfants

18h : visite guidée de l’église

19h : Angélus chanté

20h15-22h : lectures de textes religieux et profanes – intermède musicaux.

Eglise Saint Etienne Huisseau sur Cosson 41350 Huisseau sur cosson Huisseau-sur-Cosson 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 55 81 12 »}]

Visite guidée de l’église – jeu sur Saint François pour les enfants – soirée lecture de textes religieux et profanes avec intermèdes musicaux visite jeu pour enfants